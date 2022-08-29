العراق: لا توقف للرحلات في مطار بغداد الدولي

العراق: لا توقف للرحلات في مطار بغداد الدوليأعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الإثنين، استمرار الرحلات في مطار بغداد الدولي.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية ، إن الرحلات في مطار بغداد مستمرة، ولا يوجد أي توقف فيها.

وفرضت العمليات المشتركة حظرا شاملا للتجوال في جميع المحافظات العراقية، على خلفية الأحداث التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات اليوم.

على صعيد متصل ، طمأن محافظ نينوى نجم الجبوري المواطنين باستقرار الوضع الأمني في المحافظة ، ودعا الأهالي إلى الالتزام بمقررات قيادة العمليات المشتركة الخاصة بحظر التجوال باستثناء الحالات الإنسانية.

وقررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة يوم غد الثلاثاء، مستثنية من ذلك الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها.