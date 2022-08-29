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عمر شويل - جدة تعتبر طريقة تقديم مساعدة مالية من ديوان ولي العهد أبوظبي للمساعدات المالية والعينية من أسهل الطرق التي يمكن لجميع المواطنين الإماراتيين المقيمين داخل الأراضي الإماراتية وخارجها التقديم بشكل الكتروني والاستعلام عن حالة الطلب المقدم إلي الديوان الإماراتي للحصول علي الإعانات الشهرية التي تساعد العديد من الأسر الفقيرة من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط علي مستوي كافة المدن والمحافظات بالدولة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم عنوان ديوان ولي العهد الإماراتي بشكل مفصل وذالك حتي يتمكن الجميع من إرسال خطاب صيغة نموذج طلب مساعدة مالية بكل سهولة ويسر كما هو موضح لكم أداناه.

طريقة تقديم مساعدة مالية ديوان ولي العهد

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات إرسال نموذج رسالة طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد علي صندوق بريد 124 أبو ظبي – شارع الملك عبد الله بن عبدالعزيز ال سعود، وذالك من اجل تقديم الطلب الخاص بك باليد من اجل مراجعة كافة البيانات المدونة بالوثائق مقارنتها بالخطاب لكي يتم البت فيها للحصول علي موافقة فورية من مكتب الديوان الإماراتي، حيث يمكن للجميع متابعة الطلب من خلال الخطوات الموضحة أداناه.

الاستعلام عن حالة طلبات المواطنين ديوان ولي العهد

الدخول علي الموقع الإلكتروني لديوان ولي العهد

الانتقال إلي خدمات الديوان من ثم اختار خدمة حالة طلبات المواطنين.

سوف يتم تحويلك إلى شاشة الاستعلام عن الطلبات.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة الأولي.

أما في الخانة الثانية اكتب رقم الملف.

ادخل الرمز المرئي المكون من مجموعة أرقام وحروف.

وأخيرا قم بالنقر علي أيقونة استعلام.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة لعرض كافة التفاصيل حول الطلب الخاص بك بشكل تفصيلي.

قدمنا لكم خطوات الاستفسار عن طلبات المساعدات الاجتماعية سواء كانت مالية لسداد قيمة الإيجار ودفع فواتير الكهرباء والماء أو مساعدات عينية والتي تشمل مصاريف العلاج أو الحصول أراضي مجانية أو ووحدات سكنية في المدن الجديدة علي مستوي إمارات الدولة العربية المتحدة، حيث يمكنكم الاستعلام بشكل الكتروني كما أوضحنا لكم أو عن طريق الاتصال بالديوان الأميري علي رقم ( 6666-668-2-971+ ).