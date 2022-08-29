نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصة الإلكترونية eportal moe gov om رابط تسجيل دخول “منصة منظرة” سلطنة عمان 2022 البوابة التعليمية للتعلم عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة منظرة سلطنة عمان 2022 حيث تعد منصة منظرة الإلكترونية واحدة من أهم المنصات التي قد تم إطلاقها من جانب سلطنة عمان، ضمن لجوء وزارة التعليم في سلطنة عمان إلى إطلاق المنصات الإلكترونية والتوجه إلى تقديم الخدمات الهامة التعليمية لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية المختلفة، حيث تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب إلكترونيا للوصول إليها في أي وقت في إطار توفير الوقت والجهد على الطلاب، تسجيل الدخول المنظرة التعليمية eportal لولي الأمر وتسجيل الطلاب المستجدين بالتعليم المبكر وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط تسجيل دخول منصة منظرة سلطنة عمان.

منصة منظرة سلطنة عمان

moe.gov.om موقع وزارة التربية والتعليم العماني وقد قدمت وزارة التعليم في سلطنة عمان بعض الخدمات الهامة للطلاب من خلال منصة منظرة، المنصة الإلكترونية والتي تتمثل أهمها في إمكانية تحميل المناهج في صورة كتب إلكترونية، كما يمكن أن يتم تحميل جدول الحصص الذي يتم اتباعه خلال العام الدراسي، وكذلك يمكن أن يتم الحصول على جدول اختبارات منتصف أو نهاية العام الدراسي، ويتم من خلال المنصة كذلك الحصول على تسجيل الحصص الأون لاين، كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التعرف على السؤال والإجابة عن أية أسئلة في الكثير من المواد الدراسية والتي يحتاج إليها في المنهج الدراسي من خلال الموقع التابع للبوابة التعليمية سلطنة عمان.

رابط تسجيل دخول منصة منظرة سلطنة عمان 2022

رابط تسجيل دخول المنصة التعليمية سلطنة عمان، ويتم تسجيل الدخول من قبل الطلاب للاستفادة من الخدمات التعليمية المتاحة عبر منصة منظرة في سلطنة عمان، من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم تسجيل الدخول إلى منصة منظرة الإلكترونية مباشرة.

يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع.

يتم إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح عبر الموقع.

يتم اختيار الولوج إلى الصفحة الرئيسية المنصة ثم اختيار الخدمة التي يرغب بها الطالب.

وقد ارتفع معدل البحث عن رابط تسجيل دخول المنصة التعليمية سلطنة عمان، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد،اليوم الأحد الموافق 28-8-2022، وذلك لدخول الطلاب في كافة المدارس بالسلطنة، حيث يتم من خلال المنصة التعليمية،متابعة الدروس التعليمية، وكذلك الشروحات المختلفة للمناهج الرسمية.