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عمر شويل - جدة الإسكان التنموي على برنامج دعم سكني المُطور السعودي sakani وطريقة التسجيل للاستفادة من الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج، ورقم سكني الموحد، والإعفاء الضريبي لمنتجات سكني وتحديث المستشار العقاري، من أهم الأمور محل البث للذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي أعلنها البرنامج، ويعتبر برنامج سكني من أهم البرامج المنوط بها دعم محدودي الدخل من مواطني المملكة، ويتبع البرنامج وزارة الإسكان السعودية، لذلك فقد كان لِزاما علينا إعداد تقرير شامل وجامع لكل ما يتعلق بخطوات التسجيل والتقديم على رابط موقع سكني، حيث يهدف البرنامج لتوفير مسكن ملائم لحياة كريمة لغير القادرين والمحتاجين لسكن.

sakani رابط برنامج دعم سكني التنموي رقم هاتف مجاني “مميزات دعم الإسكان السعودي”

وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع برنامج سكني بالضواحي السكنية الكبرى، تعبر من النماذج التي شهدت تطور كبير، فقد قامت وزارة الإسكات بالمملكة بتخطيـط الأراضي الخاصة بمشاريع الضواحي السكنية وفق أحدث التصميمات، وقد نجحت وزارة الإسكان من خلال شراكتها مع شركات التطوير العقاري الخاصة في توفير وحدات سكنية بأعداد كبيرة تتجاوز الألف، وتم تنفيذ تلك الوحدات في مواقـع غاية في التميز بمدن المملة الرئيسة، وشهد الضواحي إقبال كبير من المواطنين في امتلاك وحدات سكنية بالضواحي.

أهداف برنامج الدعم السكني السعودي

توفيـر حلـول سكنيـة وتمــــويلية متعددة تتلاءم مع احتياجات الأســر السعودية

تطويـر تجربة المستفيد وتسهيهـا

تمكيــــن الأسـرة الســـعودية من امتلاكك المسـكـن الأول الملائم

مشاريع برنامج سكني بالضواحي السكنية الكبرى”مُخططات ومشاريع سكني”

تضم المشروعات بمنصة سكني بالضواحي جميع الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها المواطن، ومنها الخدمات والمرافـق التعليميـة والصحية والتجارية، وتتميز تلك المشروعات بمساحات خضراء ومناطق ترفيهية ورياضية على أحث الطرز، مما يساهم في توفير حياة تتميز بالجودة لساكني تلك الضواحي.

خطوات التسجيل ودخول برنامج سكني للإسكان التنموي

الدخول على موقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.

قم باختيار تصاميم هندسية أو قطع الأراضي أو الوحدات تحت الإنشاء أو الوحدات الجاهزة من السوق.

كتابة رقم الهوية واختيار أنا لست ربوت.

الضغط على التالي.

يتم إدخال كلمة المرور والدخول على بالبرنامج.

شروط الاستفادة على دعم برنامج سكني وأنواع المنتجات السكنية المدعومة

أن لا يقل سن المتقدم عن 25 سنة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عدم امتلاك سكن ملائم للمعيشة وقت التقديم.

الإقامة بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على دعم سكني وحساب أفراد الأسرة

صورة السجل المدني للأسرة.

شهادة التعريف بالراتب ودخل الأسرة.

شهادة الأيتام أن وجد.

شهادة وفاة الأم إذا كانت متوفيه.

تقديم صك الإعالة الخاص بالأم في حالة وفاة الأب.

مميزات التمويل القائم والحلول السكنية والتمويلية

إمكانية استمرار إيداع مبلغ الدعم الشهري بعد انتهاء العقد التمويلي.

إنهاء الإجراءات دون الرجوع لجهة التمويل.

يدعم أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال أو أقل (راتب أساسي + بدل سكن) بعد خصم التأمينات أو التقاعد لمبلغ 500,000 بنسبة %100.

رقم الهاتف المجاني الموجد لبرنامج الدعم السكني الموحد وطرق التواصل مع البرنامج

موقع سكني الإلكتروني.

وزارة الإسكان السعودية على موقع توتير .

. رقم الهاتف المجاني الموحد لبرنامج دعم سكني: ( 199090 ).

). البريد الإلكتروني الخاص بسكني.

زيارة فرع سكني بالرياض .

صندوق بريد رقم (68222).

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

هذا وقد استعرضنا معكم أهم التفاصيل الخاصة ببرنامج سكني، وهو المنوط به توفير منتجات سكنية تلائم كافة المستويات الاجتماعية، وذلك من خلال مشروعات تطرح وحدات سكنية في جميع مناطق ومدن المملكة، وذلك بأسعار مخفضة مدعومة بالمقارنة بأسعار الوحدات السكنية بالسوق السعودي، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التغليقات أسفل هذا التقرير.

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