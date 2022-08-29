نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل اهلية حساب المواطن (سبتمبر 2022) صفر 1444 هـ ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع متى تنزل اهلية حساب المواطن، وخاصة ان المواطنين من المستفيدين من برنامج الدعم حساب المواطن الذي ينزل لهم بشكل شهري، وزاد البحث بين المسجلين لحساب المواطن عن موعد نزول نتائج الأهلية لشهر سبتمبر 2022، أو الموافق شهر صفر 1444هـ، حيث يتم نزول أهلية الحساب في خلال هذه الفترة، وسنتعرف معكم في هذا المقال على موعد صدور دراسة الأهلية للدور 58، وكذلك تاريخ إيداع المبالغ الخاصة للدفعة الجديدة، وسنتعرف معكم على آخر أخبار الدعم في المملكة العربية السعودية، فتابعوا معنا في هذا المقال حتى النهاية في ثقفني.

أهليات حساب المواطن

تصدر البحث في خلال الساعات الماضية وخاصة مع اقتراب نهاية شهر أغسطس 2022 الميلادي عن موعد الإعلان عن حالة أهليات حسابات نظام حساب المواطن، وتزامن ذلك مع زيادة البحث عن موعد اهلية الضمان الاجتماعي المطور، والتي تابعناها معكم في موقع ثقفني بكل تأكيد.

حيث يتبقى حوالي أسبوعين ويتم صرف الدفعة الجديدة للدورة رقم 58، في حسابات المستفيدين، وسنتابع معكم في هذا المقال عن الموعد الذي سينزل فيها الأهليات، وكذلك كيف تقومون بعمل حسبة حساب المواطن للشهر الجديد من الموقع الرسمي وهذا عبر الحاسبة الإلكترونية، فتابعوا معنا.

متى تنزل اهلية حساب المواطن

وتعودنا معكم في موقع ثقفني حسب خبرتنا الكبير اننا نتوقع لكم موعد النزول، والذي يكون بنسبة كبيرة صحيحا، حيث نلنا ثقة الآلاف من المتابعين داخل مملكتنا الحبيبة، وبالنسبة إلى موعد صدور الأهلية فحسب آخر كذا شهر الاهليات كانت تنزل من يوم 25 ميلادي إلى مطلع الشهر الذي يليه وهذا كما تعودنا حتى دفعة يوليو.

وقد ظهرت نتائج اهلية شهر أغسطس الماضي متأخرة نوعا ما وهذا بسبب دراسة اهلية المسجلين الجدد في البرنامج ومعرفة ما اذا كانوا مستحقين أم لا، ونظرا لأن التسجيل ما زال مفتوحا، فنتوقع أن تصدر الأهليات في بداية شهر سبتمبر بعد أسبوع من الآن، وعلى الأكثر لن تتأخر عن يوم 5 سبتمبر 2022، وفي حالة اذا نزلت في أي وقت فسنخبركم في ثقفني.

موعد نزول أهليات دفعة شهر سبتمبر 2022

ويبحث المواطنين والمواطنات عن موعد نزول نتائج اهليات حسابات المستفيدين في البرنامج في الساعات القليلة الماضية، وهذا خاصة بعد ظهور نتيجة اهلية الضمان المطور منذ ساعات، ونتوقع أن تنزل اهلية الحساب الدفعة 58 في خلال هذه الفترة:

في خلال الأسبوع القادم من يوم 1 سبتمبر حتى نهاية الاسبوع.

وستظهر بكل تأكيد قبل يومين على الأكثر من الإيداع في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر ميلادية.

التحقق من اهلية حساب المواطن

ويتيح البرنامج خدمة الاستعلام عن استحقاق حساب المستفيدين في الدعم، حيث إنه يمكنكم التأكد من ذلك فور الإعلان الرسمي على تويتر وهذا عبر الرابط الذي نتركه لكم في طريقة موقعكم ثقفني، فتابعوا هذه الخطوات:

انتقل إلى موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa .

. ثم انقر على تسجيل الدخول، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

منها تقوم بكتابة رقم الهوية ثم كلمة المرور ورمز التحقق.

سوف يعود بك إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على الأيقونة الموضحة في المقطع بالأعلى.

ثم ستجد آخر شهر، وحالة الأهلية طلب المواطنين والمواطنات به، وكم قيمة راتب هذه الدفعة الذي سينزل لك.

حسبة حساب المواطن

وفي حالة رغبتك في معرفة كم المبلغ الذي سيحصل عليه المستفيد بشكل تقريبي قبل أن تنزل لك الدفعة، فتتيح وزارة الموارد البشرية عبر موقع الحاسبة إمكانية عمل ذلك، حيث يبحث عن المسجلين في البوابة الإلكترونية، وسنوفر عليكم عناء البحث، ونضع لكم الرابط والطريقة السليمة لمعرفة هذا، فتابع:

اذهب إلى رابط الحاسبة portal.ca.gov.sa .

. ادخل كافة البيانات المطلوبة.

اختر الخيارات الخاصة بك (أعزب أم لا، عدد أفراد الأسرة، الراتب، إلخ).

ثم انقر على احسب.

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