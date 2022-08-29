طموح يتجدد.. موعد مباراة السعودية ولبنان كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة السعودية ولبنان ، في إطار لقاءات اليوم الختامي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، والمقامة حاليًا في دولة الجزائر، يستضيف مساء الثلاثاء 30 أغسطس 2022، ملعب محمد بن سعيد في ولاية مستغانم الجزائرية، أحداث اللقاء المرتقب، والذي يجمع منتخبا لبنان والسعودية ، واللذين يلعبان ضمن المجموعة الرابعة، حيث يمتلك كلا الجانبين فرصة من أجل بلوغ دور الثمانية من المونديال العربي لمنتخبات الناشئين ، وإن كانت حظوظ الأخضر السعودي أكبر، لا سيما بعد فوزه “المثير” على نسور قاسيون في الجولة الثانية من الدور الأول.

فيما يلي، نستعرض تفصيلًا كل الأخبار والكواليس والمعلومات المتاحة عن موعد مباراة السعودية ولبنان والقنوات الناقلة ، وكذلك رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الرابعة من كأس العرب للناشئين 2022 ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات السعودية ولبنان .

مباراة السعودية ولبنان

مع حلول مساء الثلاثاء، سنكون على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل، لا تقبل بأي حالٍ القسمة على اثنين.

لاسيما مع المنافسة الشرسة في المجموعة D من بطولة Arab Cup U-17 .

حيثما تمتلك الفرق الأربع حظوظًا متقاربة من أجل التأهل إلى ربع نهائي المونديال العربي للناشئين.

وإن كانت حظوظ تماسيح النيل والصقور أعلى.

لكن تبقى كرة القدم حافلة بالمفاجآت، ولا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر خلال الدقائق الـ90.

بدايةً، نستعرض جدول ترتيب المجموعة الرابعة قبيل انطلاق مواجهات الجولة الختامية :

وهذه قائمة بالمنتخبات الخمسة عشر التي سبق لها المشاركة في النسخ الثلاث السابقة من كأس العرب لمنتخبات تحت 17 عامًا :

نشير إلى أنه، وضمن مواجهات الجولة الثالثة الحاسمة من دور المجموعات، تقام الثلاثاء 4 لقاءات نارية.

وذلك ضمن المجموعتين C و D .

تبدأ بـ مباراة العراق وموريتانيا و مباراة المغرب وجزر القمر ، اللتين تلعبان في توقيت واحد.

على أن تستكمل بـ مباراة مصر وسوريا ، إضافة إلى مواجهة الأخضر ورجال الأرز ، والمقامتان في نفس الموعد.

المنتخب السعودي

مع وصيف النسخة الأخيرة من العرس العربي الكبير للناشئين ، منتخب السعودية تحت 17 سنة نستهل تغطيتنا للحدث.

والذي يدخل مواجهة الثلاثاء، منتشيًا بانتصار مثيرٍ على نسور قاسيون في الجولة الأولى.

كان له أثره في استعادة الفريق بريقه، بعد أداء متميز، أحيا به الآمال في خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ8.

وذلك بعد خسارة قاسية، أمام أحد أقوى فرق البطولة، وأبرز المرشحين الحاليين لنيل اللقب.

وبالطبع الحديث عن المنتخب المصري، صاحب النتائج الكبيرة والمميزة حتى الآن.

على أي حال ، يحتل ناشئو الأخضر حاليًا المركز الثاني في المجموعة، برصيد 3 نقاط وصافي (-2) هدف.

من جهة أخرى وعلى الصعيد التاريخي، يعد Saudi Arabia national under-17 football team ضمن أكثر المنتخبات مشاركة في كأس العرب للناشئين.

وذلك برصيد 3 مشاركات، كان نصيبه فيها لقبًا واحدًا.

حيثما توج بلقب مونديال العرب 2011 ، في النسخة الوحيدة التي نظمها، بعد أن فاز على سوريا في النهائي.

وللمفارقة جاء الانتصار بنفس نتيجة مواجهتهما في الدور الأول من النسخة الحالية.

كما حصل على المركز الثاني في الموسم الماضي، بخسارة من أمام العراق في المباراة النهائية (0-2).

المنتخب اللبناني

في المقابل، يدخل منتخب لبنان من مواليد عام 2006 ، المواجهة الثالثة والختامية من دور المجموعات.

وهو يمتلك فرصة تكاد تكون ضعيفة نسبيًا، قياسًا بمنتخبا السعودية ومصر وحتى سوريا.

نتيجة لما آل إليه مشوارهم في الجولتين الماضيتين.

إذ استهل رجال الأرز رحلتهم، بتعادل سلبي مع الجارة سوريا.

قبل أن يطلق الخسارة الأكبر لفرق البطولة في النسخة الحالية، من أمام الفراعنة بنتيجة (0-9).

ممّا دفعه إلى تذيل ترتيب المجموعة الرابعة.

لكن تبقى لديه فرصة في بلوغ الدور الثاني، مع بعض الحسابات.

حيثما يشترط فوزه أمام السعودية ، على أن تخسر سوريا أو تتعادل في مواجهتها ضد مصر.

إلا أن أداء Lebanon national under-17 football team لا يبشر بإمكانية حدوث “معجزات” إن جاز تعبيره، لكن تبقى المفاجآت مطروحة وبقوة في عالم الساحرة المستديرة.

من ناحية أخرى ، تعد تلك هي المشاركة الأولى للمنتخب اللبناني في كأس العرب للناشئين.

من ثم ستكون أي نتائج يحققها هي بمثابة تجربة مفيدة في المستقبل.

تاريخ مواجهات السعودية ولبنان

تاريخيًا، وعلى صعيد مواجهات Saudi Arabia vs Lebanon ، فلم نتمكن في “ثقفني” من رصد أي لقاءات بين الجانبين على صعيد الناشئين.

إلا أن المواجهات بين الشقيقين الآسيويين، قد انحصرت على مستوى الكبار والأولمبي.

في جانب الفريق الأول، التقى منتخبا لبنان والسعودية في 12 مواجهة.

حيثما تنوعت ما بين لقاءات ودية وأخرى في كأس العرب.

بالإضافة إلى تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

فازت السعودية في 5 مباريات، بينما حققت لبنان الفوز في 3 لقاءات.

وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات (بينهم 3 إيجابية بنتيجة واحدة (1-1)).

في سياق متصل، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات السعودية أمام لبنان ، سجل الصقور الصغار 24 هدفًا، فيما أحرزت كتيبة الأرز 16 هدفًا.

أما في جانب النتيجة الأكبر في لقاءات الجانبين، فكانت من نصيب المنتخب اللبناني.

والذي تمكن من إلحاق هزيمة قاسية بالأخضر بنتيجة (7-1).

وذلك خلال مباريات الجولة الثانية من دورة الألعاب العربية 1961 .

والتي استضافتها المغرب وتوجت بها على حساب منتخب الجمهورية العربية المتحدة “منتخب مصر إبان الوحدة مع سوريا”.

في الواقع مثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ لبنان ضد السعودية في تاريخ لقاءات المنتخبين.

في المقابل، جاء الانتصار السعودي الأعلى ضد لبنان بنتيجة (4-1).

وهو ما تحقق في مناسبتين، آخرهما كان في لقاء الجولة الرابعة من المرحلة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2010.

موعد مباراة السعودية ولبنان والقنوات الناقلة

أخيراً ، من المقرر إقامة المواجهة المصيرية في المجموعة الرابعة بكأس العرب للناشئين ، مساء الثلاثاء، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية ولبنان ، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت الجزائر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

أما عن حكم مباراة السعودية ولبنان ، فلم يكشف الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) حتى اللحظة عن حكام المواجهة.

ستقوم شبكة القنوات السعودية الرياضية بتغطية الحدث عبر إحدى قناتي KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD ، إلى جانب القناة السادسة الجزائرية “المعتمدة من الاتحاد العربي رسميًا”، فضلًا عن قناة الكأس القطرية Al Kass HD ، وكذلك القناة العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD و القناة الرابعة الرياضية Alrabiaa Sport ، وأيضًا قناتي أبوظبي الرياضية 1 – AD Sports و قناة الشارقة الإماراتية Sharjah Sport HD .

أيضًا بالنسبة لـ معلق مباراة السعودية ولبنان ، فلم تفصح حتى كتابة السطور التالية أيًا من القنوات الناقلة عن معلقي المواجهة الآسيوية المصيرية.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، مختلف التفاصيل والمستجدات والكواليس حول موعد مباراة لبنان والسعودية والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم رقم 4 من كأس العرب للناشئين ، بالإضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات ، فضلًا عن تاريخ مواجهات لبنان والسعودية .