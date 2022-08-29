نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية عبر رابط هيئة تقويم التعليم tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، هي ما يشغل العديد من المعلمين السعوديين فجميعهم يريدون التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444. وقد تم فتح أبواب التقديم من طرف الهيئة لكل من يرغبون في شغل وظائف تعليمية في الموسم الدراسي الحالي، والتقديم يكون عبر رابط تسجيل الرخصة المهنية tpl.etec.gov.sa، غير أنه هناك فئات لا يعرفون الطريقة الصحيحة للتقديم من خلاله، كما أنهم يبحثون عن المواعيد التي سينطلق فيها التسجيل في الرخصه المهنيه 2022 بالنسبة لكل من الرجال والنساء، وتعتبر هذه الوثيقة من أهم الوثائق التي تصدرها الهيئة، وكل ينجح في قياس الرخصة المهنية ويحصل عليها يصبح مخولا لمزاولة مهنته كمعلم حسب المؤهل العلمي والمستوى الذي يرغب في تعليمه، وفي هذا المقال سنشرح لكم بشكل مفصل كيفية تسجيل في الرخصة المهنية، ونوضح لكم الشروط المطلوبة، تابعوا معنا.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

يستعلم السعوديون عن طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية وقد أعلنت الهيئة بالفعل عن الموعد وأصبح في إمكان كل من تتوفر فيهم الشروط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، لكل من العام والتخصصي أيضا، وهذا بداية من تاريخ 29 من أغسطس الجاري على أن يغلق باب التقديم في الثامن من أكتوبر المقبل، وفترة الاختبار في 11 نوفمبر، يدخل المتقدم إلى رابط تسجيل الرخصة المهنية 1444 ويتبع الآتي:

أولا: الولوج إلى رابط تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ثانيا: يتعين عليه الدخول إلى النفاذ الوطني الموحد، ثم يدرج اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بأبشر ثالثا: يضع رمز التحقق المرئي، ثم يضغط على خيار تسجيل الدخول ويضيف رمز التحقق الذي يصل للهاتف رابعا: ينقر على الاختبارات، ثم يحدد سجّل الآن، ثم يدخل للملف الشخصي على قياس الرخصة المهنية خامسا: يدرج كل البيانات الشخصية الضرورية، ويضغط على زر التالي، يختار المدينة التي يقيم فيها والمكان ووقت إجراء الاختبار ثم يوافق الموعد. آخر خطوة هي اختيار طريقة سداد الرسوم، مع وجوب الاحتفاظ بالبيانات المطلوبة وهي الوقت ومقر الاختبار ورقم المقعد.

موعد تسجيل في الرخصة المهنية 1444

قامت الهيئة بتعيين موعد محدد من أجل تسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444، ويختلف موعد الاختبار العام عن التخصصي. بالنسبة للعام موعد التسجيل فيه لفئة الرجال يكون بداية من تاريخ السابع عشر من ربيع الثاني 1444. إلى غاية 20 من نفس الشهر الموافق للتاريخ الميلادي 11 من شهر نوفمبر. إلى غاية الرابع عشرة من الشهر 2022 بحيث يمكنكم تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين بطريقة إلكترونية.

بالنسبة للاختبار التخصصي ينطلق التسجيل فيه ابتداء من تاريخ الثامن والعشرون من جمادى الأولى الموافق للحادي والعشرون من يناير من السنة الجديدة 2023 ميلادي. أما بالنسبة لـموعد انتهاء تسجيل في الرخصة المهنية 2022 في السعودية سيصادف تاريخ الثالث من شهر رجب. من العام 1444حتى الخامس والعشرون من شهر يناير 2023، وهذه هي المواعيد المحددة.

شروط تسجيل الرخصه المهنيه

هناك ضوابط عينتها هيئة تقويم التعليم للتمكن من التسجيل في الاختبار للحصول على الرخصة المهنية في السعودية. وهي أن يستوفي المتقدم سنوات خبرة كافية تؤهله للحصول عليها، كما يجب أن يكون حاملا للمؤهل المطلوب ليتم قبوله. بالمقابل يجب أن يوفر كل المستندات اللازمة، ويقوم بالتقديم إلكترونيا مع التحقق من صحة بياناته، وهو ملزم بدفع الرسوم المطلوبة منه وتحديد الموعد المناسب له.

وصلنا إلى نهاية مقال تحدثنا فيه عن موضوع طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية. وذكرنا لكم أيضا مجموع الشروط التي يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين، بالإضافة إلى موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022، نرجو أن تكونوا قد استفدتم.