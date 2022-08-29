نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المرحلة الاولي والثانية من خلال موقع tansik.digital.gov.eg الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الاولي والثانية الان نستعرضه أمام حضراتكم الان، حيث عمليات البحث على جوجل أصبحت مرتفعة لحد ما لأجل التعرف على نتيجة التحويلات على تنسيق كلتا تلك المرحلتين الذي قد بدء عمليات التقديم عليه بداية من يوم السبت الماضي ومن المقرر على ان ينتهي امكانية التسجيل عليه مساء يوم الأربعاء
رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022
بدأت وزارة التعليم العالي بالاستعداد على اعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2022، حيث قد أشار معالي وزير التعليم العالي معالي الدكتور محمد أيمن عاشور على ان انتهاء إمكانية التقديم على تقليل الاغتراب سيكون مساء الأربعاء، للتأكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ان امكانية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب سيكون خلال 72 ساعة من تاريخ غلق أبواب التسجيل، حيث قد أشار معاليه على ان الميعاد الاخير اعلان نتيجة تقليل الاغتراب سيكون صباح يوم السبت المقبل الموافق ميلادياً 3 سبتمبر، على ان يكون موقع التنسيق مفتوحاً حتى الآن لاستقبال رغبات الطلاب على تقليل الاغتراب كخدمة مجانية يتم تقديمها من خلال موقع التنسيق الرسمي، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب
نتابع وننقل أمام حضراتكم بالخطوات طرق الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من خلال موقع التنسيق الرسمي على الشكل التالي:-
- فتح موقع التنسيق الرسمي
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب
- ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- البدء فى إدخال رقم جلوسك فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية
- البدء فى إدخال وتحديد الرقم القومي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها
- قم بالنهاية على النقر على ايقونة عرض النتيجة حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح
- هذا ومع العلم على ان إمكانية تقديم طلبات تقليل الاغتراب ستكون مطروحة حتى مساء يوم الأربعاء المقبل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الان رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المرحلة الاولي والثانية من خلال موقع tansik.digital.gov.eg الرسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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