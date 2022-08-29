أبو الغيط يتابع التطورات فى العراق ويدعو لتغليب المصلحة الوطنية

جدة - نرمين السيد - وحسبما جاء فى بيان للجامعة العربية عبر موقعها الرسمى، دعا أبو الغيط كافة الأطراف العراقية الى تغليب المصلحة الوطنية على أية اعتبارات اخرى لتجاوز الوضع الراهن الذى يمثل خطورة على استقرار البلاد.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام يحذر من إنزلاق الوضع فى العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء مشددا على ضرورة ضبط النفس وتوجيه جموع المتظاهرين من مختلف المجموعات بالابتعاد عن كافة المظاهر المسلحة وتفادى اراقة الدماء.

وأشار إلى أن الجامعة العربية تتابع كافة الاجراءات التى تتخذها الحكومة العراقية فى سبيل الحفاظ على السلم الأهلى وصيانة الأمن والاستقرار فى البلاد.