رئيس وكالة الطاقة الدولية: إنتاج النفط الروسى تجاوز التوقعات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الاثنين، إن إنتاج روسيا من النفط الخام تجاوز التوقعات فى أعقاب أزمة أوكرانيا، لكن موسكو ستجد صعوبة متزايدة فى الحفاظ على الإنتاج بينما يبدأ تأثير العقوبات الغربية.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال بيرول على هامش مؤتمر فى "ستافنجر" بجنوب النرويج، إنه فى غياب الشركات الغربية، وفى غياب مقدمى التكنولوجيا، وفى غياب شركات الخدمات، سيكون من الصعب كثيرا على روسيا الحفاظ على الإنتاج.

وأضاف أن الطلب المحلى على النفط فى روسيا حتى الآن ما زال قويا، وأن البلاد تعرض أيضا خصومات فى الأسعار على المشترين غير الأوروبيين.

وقال إن الدول الأعضاء فى وكالة الطاقة الدولية قد تطلق المزيد من الخام من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية إذا وجدت أن هذا ضرورى، عندما ينتهى البرنامج الحالى فى شهر نوفمبر.

وقال بيرول إن الثقة فى روسيا كموًرد للطاقة تآكلت حول العالم فى أعقاب أزمة أوكرانيا، مضيفا أن التخفيضات التى أجرتها فى صادرات الغاز، وفقدانها لأوروبا كشريك سيلحق ضررا بموسكو.

وأكد أن "روسيا ليست فائزة فى معركة الطاقة".

وقال بيرول إن موسم الشتاء المقبل سيكون اختبارا لتضامن أوروبا، وإذا فشلت القارة فى هذا الاختبار فإن التأثير سيستمر "إلى ما بعد أزمة الطاقة هذه."