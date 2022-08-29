القوات الجوية الأمريكية: ندعم أى قرار لبايدن بشأن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات

جدة - نرمين السيد - وأضاف براون خلال مقابلة ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر فى إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا: "سوف ندعم ما يقرره الرئيس".

قال وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال يوم الأربعاء، إن إدارة بايدن لم تتخذ قرارا بشأن هذه المسألة بعد، لكن احتمال تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لا يزال مطروحا على الطاولة.

يستخدم الطيارون الأوكرانيون حاليًا طائرات من الحقبة السوفيتية مثل "ميج 29"، والتى حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاستمرار فى تشغيلها من خلال توفير قطع الغيار.

قال كال إنه إذا كانت الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة جديدة الآن، فمن المحتمل ألا تصل قبل سنوات.

فيما ذكر براون فى يوليو أن هناك عددا من الطائرات المقاتلة "غير الروسية" المختلفة التى يمكن أن تقدمها الدول الغربية إلى أوكرانيا، بما فى ذلك طرز أمريكية مختلفة، مثل "جريبن" السويدية أو "رافال" الفرنسية.

وقال براون خلال المقابلة إن الوضع فى أوكرانيا أظهر أهمية الحفاظ على القوة الجوية وتبادل المعلومات بسرعة واتخاذ القرارات فى ساحة المعركة إلى جانب الحلفاء والشركاء.