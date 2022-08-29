العالم اليوم - رئيس وكالة الطاقة الدولية: إنتاج النفط الروسي تجاوز التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 08:19 مساءً - قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الاثنين، إن إنتاج روسيا من النفط الخام تجاوز التوقعات في أعقاب أزمة أوكرانيا، لكن موسكو ستجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على الإنتاج بينما يبدأ تأثير العقوبات الغربية.

وقال بيرول لرويترز على هامش مؤتمر في "ستافنجر" بجنوب النرويج، إنه غياب الشركات الغربية، وفي غياب مقدمي التكنولوجيا، وفي غياب شركات الخدمات، سيكون من الصعب كثيرا على روسيا الحفاظ على الإنتاج.

وأضاف أن الطلب المحلي على النفط في روسيا حتى الآن ما زال قويا، وأن البلاد تعرض أيضا خصومات في الأسعار على المشترين غير الأوروبيين.

وقال إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد تطلق المزيد من الخام من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية إذا وجدت أن هذا ضروري، عندما ينتهي البرنامج الحالي في شهر نوفمبر.

وقال بيرول إن الثقة في روسيا كموًرد للطاقة تآكلت حول العالم في أعقاب أزمة أوكرانيا، مضيفا أن التخفيضات التي أجرتها في صادرات الغاز، وفقدانها لأوروبا كشريك سيلحق ضررا بموسكو.

وأكد أن "روسيا ليست فائزة في معركة الطاقة".

وقال بيرول إن موسم الشتاء المقبل سيكون اختبارا لتضامن أوروبا، وإذا فشلت القارة في هذا الاختبار فإن التأثير سيستمر "إلى ما بعد أزمة الطاقة هذه."