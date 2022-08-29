1061 قتيلاً.. حصيلة فيضانات باكستان
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان اليوم الاثنين، عن ارتفاع ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1061 قتيلا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الهيئة، القول: إن 28 شخصا قضوا في الساعات الـ24 الأخيرة فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة.
وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليونا شخصا أي أكثر من 14 في المائة من سكان البلاد فيما ألحقت دماراً كاملاً او أضرارا بحوالي مليون منزل على ما تفيد الحكومة.
وأضافت الهيئة: إن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية فيما جرفت المياه 3400 كيلومترا من الطرقات و157 جسرا.
الجدير ذكره أن الأمطار الموسمية التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر أساسية لري المزروعات وموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنويا كماً من المآسي والدمار.
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