نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل الان درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 لجميع الكليات والمعاهد المصرية من موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 لجميع الكليات والمعاهد المصرية نوافيكم بها الآن فى ظل ارتفاع حدة عمليات البحث على جوجل للاجل متابعة جميع التفاصيل المتعلقة حول تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة الذي أشار إليه معالي الدكتور محمد أيمن عاشور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أنه سينطلق فى غضون واعقاب أيام قليلة من الآن على شكل نستعرضه وننقله مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022

كشف معالي وزير التعليم العالي على ان يكون ميعاد تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثالثة الرسمي سيكون مباشرة بعد ان يتم الاعلان عن نتائج تحويلات تقليل الاغتراب، حيث سيتمكن كما اشار معالي الوزير جميع الطلاب الناجحين من الدور الاول والثاني من اتمام تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني الرسمي الذي سيفتتح أبوابه لأجل تسجيل رغبات 75 رغبة ستكون أمام الطلاب فى تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى يصل إلى 50% بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية وكذلك العلمية وأكد معاليه على ان هناك اماكن كبيرة لتلك المرحلة ستكون شاغرة سواء على مستوى كلية الاداب او التحقيق او الخدمة الاجتماعية أو شتي المعاهد التي ستعمل على استقبال رغبات الطلاب فى تلك المرحلة، على ان نتابع ونستعرض الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال خطوات تقديم رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة القادمة

خطوات تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الثالثة

نستعرض ونتابع أمام حضراتكم الان طرق وخطوات التقديم على تنسيق المرحلة الثالثة اون لاين على شكل الكتروني جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرقم القومي الخاص بك

البدء فى إدخال رقم جلوسك فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرغبات التي ترغب بها

قم بمراجعة الطلبات وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

على العلم على ان التسجيل على تلك الرغبات سيكون مفتوح خلال شهر سبتمبر المقبل فى كافة انحاء الجمهورية