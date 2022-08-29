نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 واعتراضات السادس الاعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج السادس الاعدادي نتابعها ونقلها الآن بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الطلاب فى كل الشعب ان كان ادبي ام الشعبة الاحيائية او التطبيقية صباح يوم الامس بالاسم الرباعي ورقم الامتحان، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج السادس الاعدادي فى العراق بامكانكم الان استخراجها والاستعلام عليها أون لاين وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي على شكل نستعرض ننقله مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022

دعت وزارة التربية والتعليم العراقية طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي على الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وإجراء الاستعلام والاستخراج عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور أول التي استغرقت عمليات التصحيح ورصد الدرجات الطلاب فيها نحو اسبوع الى اسبوعين حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بعد طول انتظار على انتهاء جميع لجان التصحيح على ان يتم الانتهاء من عمليات رفع نتائج الطلاب على موقع الوزارة الرسمي ليصبح بإمكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري على النحو التالي:-

خطوات استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي

الان اصبح متاح اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي

حدد الدور الاول 2022 في الايقونة المخصصة لها

حدد المحافظة التابع اليها الطالب فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني الخاص بك

انقر فى النهاية على ايقونة استعلام لتكون أمامك بنجاح النتائج

هذا ومع العلم على ان إمكانية تقديم طلب اعتراض مطروحة أمام جميع الطلاب، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جميع الادارات التعليمية العراقية ستعمل على استقبال طلبات اعتراضات الطلاب على ان تصل تكلفة تقديم طلب الاعتراض على المادة الواحدة 3000 دينار عراقي على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج تلك الاعتراضات تنشر على موقع الوزارة الرسمي