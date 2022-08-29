نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالا|| لينك نتائج السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني دور اول عبر موقع وزارة التربية العراقية “ادبي، علمي، احيائي، تطبيقي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتائج السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد تم تفعيل لينك نتائج السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني من قبل وزارة التربية العراقية بشكل رسمي، وقد تم رفع نتائج السادس الاعدادي 2022 في كافة المحافظات “الكرخ، الرصافة، النجف، الانبار،….” بعدما تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات، وجائت نسبة النجاح مرتفعة بشكل ملحوظ على مستوى الادارات التعليمية بأكملها، وسنوضح لكم طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 بالاسم والرقم الامتحاني الكترونيا، فتابعونا.

لينك نتائج السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني

مازال الالاف من الطلاب يبحثون عن رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني الذي من خلاله يستطيعون معرفة نتائجهم بالدرجات في كل المواد الدراسية التي أدوا بها الامتحان، وذلك بعدما ظهرت نتائج السادس الاعدادي 2022 لكافة الفروع “علمي، ادبي، احيائي، تطبيقي”، وقد أعلن السيد الوزير علي مخلف عن نسبة النجاح في كل محافظة على حدة من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الوزارة، وسجلت محافظة الكرخ الاولى أعلى نسبة نجاح 63% لتحصل على المركز الأول، يليها الرصافة الاولى 61% ثم نينوي بنفس النسبة، واليكم شرح خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق الدور الاول من خلال اتباع ما يلي:

يقوم الطالب بزيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

قم بالدخول إلى قسم النتائج.

اختر نتائج الصف السادس الاعدادي 2022.

ثم اختر طريقة الاستعلام عن تلك النتائج سواء بالاسم الرباعي أو الرقم الامتحاني.

حدد المحافظة التي تقطن بها.

اضغط على كلمة “الاستعلام”.

ستظهر لك درجاتك في كافة المواد، ومجموعك الكلي.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022

وحاليا أصبح بإمكان كل طالب معرفة نتيجته في الصف السادس الاعدادي 2022 بالعراق سواء من خلال اتباع الخطوات السابقة، أو من خلال التوجه إلى مدرسته لاستخراج بيان رسمي بالدرجات في كل المواد وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية، على أن تنطلق امتحانات الدور الثاني لهذا الصف خلال أسابيع قليلة من الآن، ليتمكن الطلاب الراسبين من اعادة الامتحان في المواد التي رسبوا بها قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع أطيب الأماني بالتوفيق للجميع.