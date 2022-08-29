باكستان ترفض المزاعم باستخدام الولايات المتحدة لمجالها الجوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 07:29 مساءً - رفضت باكستان مزاعم حول سماحها للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي لطائرات بدون طيار، واصفة الاتهام بأنه "يتحدى الأعراف الدبلوماسية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار "إن باكستان رصدت بقلق عميق مزاعم وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة بشأن استخدام المجال الجوي الباكستاني في عملية الطائرات بدون طيار الأمريكية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان".

وأشار إلى أن باكستان أكدت إيمانها بسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وتدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.