الصين تعتقل العشرات فى أكبر واقعة نصب طالت البنوك

جدة - نرمين السيد - قال مكتب الأمن العام المحلى، اليوم الاثنين، إن الشرطة فى مقاطعة خنان بوسط الصين ألقت القبض على 234 شخصا يشتبه فى تورطهم فى أكبر عملية احتيال مصرفى تشهدها البلاد، ما أدى إلى احتجاجات حاشدة فى أواخر يوليو.





وذكر المكتب فى بيان: "تمكنت أجهزة الأمن العام من ضبط عدد كبير من المشتبه بهم، بينهم 234 شخصا رهن الاعتقال، وأحرزت تقدما كبيرا فى استعادة البضائع المسروقة والتعويضات"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح البيان أن جماعة إجرامية يقودها المشتبه به لو يى، سيطرت بشكل غير قانونى على أربعة بنوك وارتكبت جرائم خطيرة أخرى، مضيفا أن المجموعة استدرجت الناس بفائدة سنوية عالية على الودائع.

اندلعت الفضيحة فى أبريل، عندما أوقف عدد من البنوك فى مقاطعتى خنان وآنهوى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 400 ألف شخص الوصول إلى ودائعهم التى يبلغ مجموعها 40 مليار يوان (5.8 مليار دولار).

أصدر المنظمون الماليون بدء سداد مدفوعات الاسترداد بعد مظاهرة حاشدة خارج الفرع الإقليمى لبنك الشعب الصينى فى 10 يوليو، عندما طالب مئات المودعين فى البنوك المعنية بالتعويض.

أظهر التحقيق الأولى أن الجماعة الإجرامية استخدمت البنوك لسحب الودائع بشكل غير قانونى منذ عام 2011، وسيطرت الجماعة بشكل غير قانونى على الدائنين، وباعت منتجات مالية من خلال منصتها الخاصة وأنشأت شركات وهمية لإخفاء المعلومات.