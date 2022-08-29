بريطانيا وفنلندا والسويد تبدأ مناورات عسكرية مشتركة

جدة - نرمين السيد - وفق بيان لوزارة الدفاع الفنلندية فقد بدأت التدريبات الدولية بمشاركة بريطانيا وفنلندا والسويد فى منطقة روفانيمى شمالى فنلندا اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تستمر حتى 2 سبتمبر، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال الجيش الفنلندى: "من المقرر عقد التدريبات الميدانية للجيش فى شمال فنلندا فى منطقة روفانيمى وروفارفى فى الفترة من 29 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2022، من قبل شركاء دوليين من السويد والمملكة المتحدة".

وأضاف أن هذه التدريبات سيشارك فيها نحو 880 جنديا سويديا و80 بريطانيا فى التدريبات فى المجموع، وسيتم تمثيل فنلندا بما يصل إلى 200 فرد ونحو 1300 من المجندين والاحتياطيين من قوات الدفاع الفنلندية.

وفيما تعد تلك التدريبات جزءًا من نشاط تدريب القوات الفنلندية لصيف 2022، حسب البيان، فإن الهدف منها هو تعزيز التشغيل البينى التكتيكى والفنى وكذلك تحسين القدرة على استقبال القوات السويدية فى شمال فنلندا.

ومنذ بداية هذا العام، أجرت فنلندا والسويد بالفعل عددًا من التدريبات العسكرية، مع انضمام المملكة المتحدة إليهما فى أحدث أنشطة التدريب فى يوليو حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

يشار إلى أن فنلندا والسويد قد تقدمتا فى مايو الماضى، بطلب للحصول على عضوية الناتو وينتظران الآن تصديق البرلمانات على جميع أعضاء الناتو الثلاثين.