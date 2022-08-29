الدفاع الروسية: مقتل 200 عسكرى أوكرانى وإسقاط طائرتين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 200 عنصر من القوات الأوكرانية فى مناطق متفرقة من أوكرانيا وإسقاط طائرتين حربيتين خلال اليوم الماضى، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، فى إفادة صحافية، أنه نتيجة ضربات شنتها القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة فى مقاطعتى دنيبروبيتروفسك وخيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى "70 قومياً متطرفاً وتدمير 14 مركبة خاصة"، وفق قوله.

كما أضاف أن "ضربات بأسلحة عالية الدقة استهدفت فى منطقة مارجانيت بمقاطعة دنيبروبتروفسك نقطة انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمى 108، وكذلك معسكرات ميدانية لتنظيمى "أيدار" و"آزوف"، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مسلح وتدمير 20 قطعة من المعدات العسكرية وأكثر من 3000 قذيفة لراجمات الصواريخ".

كذلك أكد أن "ضربات نارية مركزة للمواقع القتالية للواء الآلى 53 وتنظيم "كراكن" فى دونيتسك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 فرداً وإصابة أكثر من 50 آخرين".

وأردف أن "القوات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25 فى سماء مقاطعة زابوريجيا ودونيتسك".

يأتى ذلك مع دخول النزاع الروسى الأوكرانى شهره السابع قبل أيام وسط تباطؤ للعمليات العسكرية.