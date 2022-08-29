بوتين ورئيس الوزراء الأرمينى يؤكدان عزمهما تعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الصحفى فى الرئاسة الروسية "الكرملين" فى بيان نقلت عنه وكالة "تاس " الروسية أنه بعد محادثة هاتفية بين الزعيمين، تبادل بوتين وباشينيان التهانى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة.
وأضاف أنهما أكدوا الالتزام المتبادل بتعزيز شامل لعلاقات الحلفاء بين روسيا وأرمينيا.
وأشار الكرملين إلى أن "الجانبين شددا على أهمية هذه الوثيقة التى التزمت بورقة أولويات العلاقات بين الدول وساعدت فى الارتقاء بالتعاون الروسى الأرمنى الصديق تقليديا إلى مستوى نوعى جديد".
كما أشار إلى أن الجانبين ناقشا العديد من الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان فى 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، والتى تعتبر ذات أهمية حاسمة للحفاظ على الاستقرار والأمن فى المنطقة، واتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.
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