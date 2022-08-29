العالم اليوم - عائد سندات الخزانة الأميركية عند أعلى مستوى منذ 2007

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 07:22 مساءً - سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين أعلى مستوى له في 15 عاما، اليوم الاثنين، بينما يستعد المستثمرون لفترة ممتدة ستشهد زيادة في معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد كلمة رئيسه جيروم باول، يوم الجمعة.

وبعبارات هي الأكثر حدة حتى الآن في دورة التشديد النقدي، قال باول إن الفيدرالي الأميركي سيواصل رفع معدلات الفائدة، في مسعاه لكبح التضخم، بالرغم من أن تلك الزيادات تسبب ألما للأسر والشركات.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة بحوالي 65 في المئة لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، مقارنة مع حوالي 57 بالمئة يوم الجمعة عندما تحدث باول.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات معدلات الفائدة، إلى 3.489 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2007 وبزيادة ثماني نقاط أساس عن مستواه عند الإغلاق يوم الجمعة.

وصعدت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام ثماني نقاط أساس أيضا إلى 3.13 بالمئة، لكنها ما زالت بعيدة عن أعلى مستوى لها الذي سجلته في منتصف يونيو والبالغ 3.49 بالمئة.