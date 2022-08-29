عاجل.. الكاظمى يترأس اجتماعا طارئا لمناقشة الأحداث الأخيرة فى العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، دعا رئيس الوزراء العراقى، المتظاهرين إلى عدم إرباك الوضع العام فى البلاد وتعريض السلم المجتمعى للخطر. وجدد رئيس الوزراء العراقى توجيهاته للقيادات الأمنية، بالالتزام التام بحماية أرواح المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، فى وقت سابق اليوم الاثنين، حظر التجول الشامل فى جميع محافظات العراق. وقالت العمليات المشتركة فى بيان إنها "تعلن حظر التجوال الشامل فى جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر".

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