عاجل.. حظر تجول شامل فى جميع محافظات العراق

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، اليوم الاثنين، حظر التجول الشامل فى جميع محافظات العراق، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".



جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، اليوم الاثنين، حظر التجول الشامل فى جميع محافظات العراق، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز". وقالت العمليات المشتركة فى بيان إنها "تعلن حظر التجوال الشامل فى جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر".

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