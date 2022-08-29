بوتين: العالم تجاوز سياسة القطب الواحد ويتم استبداله بسيادة الدول

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العالم تجاوز النموذج أحادى القطب، الذى عفا عليه الزمن، ويتم استبداله بنظام عالمى جديد قائم على الاعتراف بالمسار السيادى لتنمية كل دولة".





وأضاف بوتين -فى رسالة تحية، نشرها اليوم الإثنين موقع الرئاسة الروسية "الكرملين " على شبكة الإنترنت، بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادى الشرقى السابع- "إن المنتدى هذا العام يُعقد تحت عنوان "نحو عالم متعدد الأقطاب"، وهذا يبدو وثيق الصلة ومهم للغاية بما يحدث فى العالم". وتابع أنه يتم حاليا استبدال النموذج أحادى القطب، الذى عفا عليه الزمن، بنظام عالمى جديد يقوم على المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة والاعتراف بحق كل دولة وشعب فى التنمية السيادية. وأكد الرئيس الروسى أنه يتم فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكيل مراكز سياسية واقتصادية قوية، تعمل كقوة دافعة لهذه العملية التى لا رجعة فيها.

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