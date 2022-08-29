إعلان حظر تجوال شامل في العراق

إعلان حظر تجوال شامل في العراقفرضت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، حظر التجوال في جميع أنحاء العراق على خلفية تصاعد الاحتجاجات في العاصمة بغداد وجنوب البلاد.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن قيادة العمليات المشتركة في بيان القول : "تعلن قيادة العمليات المشتركة حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق".

وأضافت أن "الحظر يبدأ من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر".

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن القوات العراقية أعلنت حالة الإنذار القصوى في العاصمة بغداد وقطعت إجازة منتسبيها، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدينة.

يأتي ذلك بعد أن اقتحم عدد من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد في وقت سابق اليوم، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم فرض حظر تجوال كامل في بغداد.

