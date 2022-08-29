نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل ننشُر حد ادني تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة بالدرجات من موقع التنسيق برقم القومي ادبي وعلمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حد أدنى تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات من موقع التنسيق الرسمي برقم القومي الشعبة الأدبية والعلمية على شكل نستعرضها الان حيث يتابع عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات من طلاب شهادة الثانوية مجريات وتفاصيل تنسيق تلك المرحلة المخطط على ان يتم البدء اتمام التسجيل عليها فى الايام القليلة المقبلة على شكل نستعرضه وننقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

حد أدنى تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي بشكل مؤخرا على ان يكون حد أدنى تنسيق المرحلة الثالثة 50% بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية وكذلك العلمية، على ان يؤكد معالي وزير التربية والتعليم العالي معالي الدكتور محمد أيمن عاشور على ان امكانية التسجيل على تنسيق تلك المرحلة سيكون مفتوحا أمام جميع الطلاب بعد الاعلان عن نتائج التحويلات وبعد الاعلان ايضاً عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني حيث سيسمح لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة الناجحين من الدور الثاني على التقديم فى تنسيق المرحلة الثانية مع الناجحين من الدور الاول على ان يكون هذا التقديم الكترونياً من خلال موقع التنسيق على شكل نستعرض ننقله مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات التقديم على تنسيق المرحلة الثالثة

بامكانكم بكل سهولة التقديم على تنسيق المرحلة الثالثة اون لاين وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي على شكل الكتروني وذلك فور اتباع مجموعة من الخطوات جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي التابع لموقع بوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة نظام حديث

البدء فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي في الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي

ابدء فى تحديد المحافظة في الخانة المخصصة لها

ابدء فى النهاية على النقر على ايقونة تسجيل وذلك بعدما يتم ادخال كل الرغبات التي ترغب بها فى الايقونات المخصصة لها

على العلم على ان موقع التنسيق سيعمل على استقبال رغباتك تمهيداً حتي يتم الاعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة التي سيتم الاعلان عنها وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي، حيث اكدت وزارة التعليم العالي على ان امكانية التسجيل على تلك المرحلة ستبدأ مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة الدور الثاني حيث ستشمل تلك المرحلة الناجحين من الدور الاول والدور الثاني