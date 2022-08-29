نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الذي بدء تفعيله صباح اليوم بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات رفع نتائج كل المحافظات العراقية فى جميع الادارات التعليمية العراقية لذا نتابع وننقل الان امام حضراتكم بشكل وبصورة مفصلة طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

فعلت التربية والتعليم العراقية اخيراً وبعد طول انتظار رابط نتائج الصف السادس الاعدادي دور أول وذلك بعد الانتهاء رسمياً من نشر نتائج جميع المحافظات على الموقع مما ترتب عليه على الفور زيادة حدة البحث والضغط على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مما ترتب عليه حدوث عطل مفاجئ لموقع جعل من الصعب الوصول اليه، لذا نتابع وننقل الآن عبر الفقرة التالية بالخطوات طرق الحصول على تلك النتائج بعد الانتهاء رسمياً من عمليات اعتماد ظهور نتائج الطلاب على موقع الوزارة الرسمي الذي فعل امكانية الوصول الى تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية نستعرضها ونقلها الان امام حضراتكم

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي فى العراق

عمليات البحث على جوجل متزايد ومرتفعة لحد كبير وملحوظ من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي فى العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك فور الدخول على موقع الوزارة واتباع الخطوات التي جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى فى ادخال رقمك امتحاني فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من طلاب ادبي ام علمي تطبيقي أو احيائي

ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة استعلام أو عرض النتائج

على العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان امكانية تقديم طلب اعتراض على نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول مطروحة امام جميع الطلاب والطالبات خلال الاسبوع الجاري على مستوي كافة الادارات التعليمية العراقية

نتابع مع حضراتكم الان على راس ومدار الساعة جميع التفاصيل المطروحة حول نتائج الصف السادس الاعدادي التي بامكانكم الوصول اليها اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث اعلنت مساء يوم الامس وزارة التعليم العراقية ظهور نتائج الطلاب فى تلك المرحلة بشكل وبصورة الكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية