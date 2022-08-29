نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان الكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الآن أصبحت مطروحة امام الجميع بعدما أنهى ابنائنا في مرحلة السادس الاعدادي كافة الاختبارات التي التحق عليها الطلاب حتي يوم 9 اغسطس الماضي لتبدأ على الفور وزارة التربية والتعليم العراقية بالاستعداد تجاه تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من أجل مساعدة الطلاب على الحصول على نتائجهم على شكل ننقله ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

بات الترقب يزداد فى الأسابيع القليلة الماضية حول اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي التي بإمكانكم الحصول عليها الآن، حيث قد كشفت وزارة التعليم العراقية صباح اليوم الثامن والعشرون عن ظهور نتائج الطلاب رسمياً على موقع الوزارة الرسمي، حيث اصبح بامكان الان جميع الراغبين على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الان الدخول على موقع الوزارة والبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة فور ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني مباشرة على موقع الوزارة الرسمي على شكل نتابعه و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

الان اصبح بامكان أبناء محافظة بغداد وميسان وصلاح الدين واربيل والانبار ودهوك والسليمانية والقادسية والعديد من المحافظات العراقية الان من اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي فى العراق وذلك بشكل وبصورة الكترونية وذلك فور اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني في الايقونة المخصصة لها

قم بتحديد المحافظة فى الأيقونة المخصصة لها

قم في النهاية بالنقر على ايقونة استعلام

على العلم على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها على الفور بشكل وبصورة الكترونية وذلك قبل ظهورها داخل المدارس خلال الاسبوع الجاري

لازالنا نعمل على عرض جميع التفاصيل المتعلقة حول نتائج الصف السادس الاعدادي التي بامكانكم الوصول اليها اون لاين وذلك بعدما تم الاعلان عنها رسمياً مساء يوم الامس الموافق ميلادياً اليوم الثامن والعشرون من اغسطس، حيث بامكان جميع الطلاب والطالبات حالياً الحصول على تلك النتائج اون لاين وذلك فور ادخال اسم الطالب الرباعي وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج