نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول يبحث حالياً طلاب العراق وتحديداً الذين يشغلون السادس الاعدادي عن سُبل الحصول علي نتائج السادس الاعدادي بالعراق وهذا عقب الاقاويل التى جاءت على لسان احد المسؤلين فى وزارة التربية والتى افادت ان نتائج السادس الاعدادي اوشكت على الظهور ويتبقي فقط مراجعة نتائج بعض المدن حتي ييتم تحميل تلك النتائج مباشرةً دون النظر لبقية المدن، اى ان المدن التى سيُختتم فيها التصحيح ومراجعة النتائج سيتم تنزيل نتائجها مباشرةً دون انتظار بقية المدن التى تقوم بذلك بعد وهذا بداية من يوم الـ 20 من اغسطس الحالي وحتى نهاية الشهر.

استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

اُختتمت بالفعل اختبارات السادس الاعدادي العراقي وسط العديد من الظروف التى لم تكن كلها فى صالح الطالب فقد جاءت عدد من الشكاوي المتعلقة بصعوبة اختبارات عدد من المواد وتباينت الاراء حول مستوى الاختبارات الاخرى ما بين مستوى متوسط الصعب وما بين سهلة، وطمأنت وزارة التربية الطلاب من شتى المراحل ومن بينها بالطبع السادس الاعدادي ان الاختبارات ستُصحح مباشرةً عقب انتهاء اخر مادة على ان تظهر النتائج بعد ايام قليلة من نهاية الاختبارات، و اكدت حرص الوزارة ان التصحيح يتم بعدل شديد وانه لن يتم ظلم اي طالب.

على ان من المفترض ان نتائج السادس الاعدادي بالعراق ستكون موجودة لطلابها عقب ايام وحتى يُنتظر ان تُعلن فى اقل من ذلك فقد يمكن ان تُتاح للطلاب بعد ساعات من الآن وفقاً لما اكدته وزارة التربية، فقد اكدت الوزارة ان نتائج السادس الاعدادي بالعراق سيبدأ نشرها بداية من 20 اغسطس وحتى 25 اغسطس ومن المفترض الا يتم تأخير نشر النتائج عن الموعد المذكور.

موقع نتائج السادس الاعدادي بالعراق الدور الاول

الآن اصبح بإمكانك عزيزي الطالب رؤية نتيجتك بالاعتماد على الانترنت وذلك بواسطة موقع وزارة التربية لكن عليك فى البداية القيام ببعض الاشياء حتى تصل لـ نتائج السادس الاعدادي بالعراق تتمثل فى:-

ينبغي الوصول لـ موقع النتائج

اجعل اختيارك يقع على الخدمات الالكترونية فى الجزء المخصص لها فى الموقع.

حدد نتائج السادس الاعدادي.

اكتب البيانات المطلوبة فى الخانات المتوفرة امامك.

اضغط ” استعلام عن النتائج”.

عمليات البحث عل جوجل تستمر الى حد كبير وراء الوصول الى نتائج الصف السادس الاعدادي، حيث لازال عدد كبير من الطلاب لم يتمكنوا من الحصول علي نتائجهم فى تلك المرحلة التي تم بيان امكانية الحصول عليها وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي الذي سيفعل امكانية الحصول على تلك النتائج على مدار الساعة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني