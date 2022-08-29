نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول فى جميع الكليات والمعاهد من موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق ننقلها ونوافيكم بها حيث أعلن معالي الوزير رضا حجازي معالي وزير التربية والتعليم بعد طول انتظار نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني على ان نتابع وننقل الآن عبر موقعكم الاخباري الشهري ثقفني نيوز الاخباري اخر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يترقب عدد كبير من الطلاب والطالبات بدء العمل على تلقي رغبات الطلاب على تنسيق الدبلومات الفنية، حيث قد أشار معالي وزير التعليم العالي على ان موقع التنسيق سيعمل على تلقي رغبات الطلاب على تنسيق الدبلومات الفنية فى الاسبوع الاول من شهر سبتمبر، على ان يؤكد معالي الوزير على ان هناك عدد مهول من الكليات والمعاهد الفنية التي ستعمل على تلقي رغبات الطلاب على تنسيق الدبلومات الفنية مع وجود 6 جامعات تكنولوجية بإمكان طلاب الدبلومات الفنية التقديم عليها وهي جامعة الغربية التكنولوجية وجامعة السادس من اكتوبر التكنولوجية بالاضافة الى جامعة شرق بورسعيد وبرج العرب وغيرها من الجامعات التي سيكون متاح التقديم عليها من خلال موقع التنسيق على شكل خطوات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان على الشكل نوافيكم به من خلال الفقرة التالية

خطوات التقديم على تنسيق الدبلومات الفنية

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات التقديم على تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بشكل وبصورة الكترونية على نحو جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال رقم جلوسك فى الخانة المخصصة لها

ادخل كلمة السر الخاصة بك فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى ادخال وتحديد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة تجارة أو صناعة أو زراعة في الايقونة المخصصة لها

انقر في نهاية الامر على ايقونة تسجيل بعدما ان تنتهي من ادخال جميع رغباتك فى تنسيق الدبلومات الفنية

على العلم على ان موقع التنسيق فقط من يتولي إمكانية التقديم على تنسيق الدبلومات الفنية أمام الطلاب بالنسبة لطلاب شعبة تجارة أو صناعة أو زراعة فى جميع المحافظات المصرية

درجات كليات تنسيق الدبلومات الفنية بالمؤشرات

نستعرض ونتابع مع حضراتكم بعض من درجات الكليات التي ستتتخصص لقبول طلاب الدبلومات الفنية هذا العام فى تنسيق الدبلومات الفنية، حيث قد اشار مصدر مسؤول داخل وزارة التعليم العالي على ان يكون نسبة قبول الطلاب فى تنسيق الدبلومات الفنية متاشبه الى حد كبير مع نسب العام الماضي التي جاءت على الشكل التالي:-