النرويج: تخصيص 200 مليون دولار لإمداد أوكرانيا بالغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "تاس"، قال رئيس وزراء النرويج جوناس جار ستور، اليوم الإثنين، إن هذه الأموال هى جزء من حزمة المساعدات النرويجية المعلن عنها سابقًا لأوكرانيا بقيمة 1 مليار دولار، خلال المؤتمر الدولى "أو أن أس – 2022" فى مدينة "ستانفجر" فى النرويج.

وأشار رئيس الوزراء النرويجى إلى أن أوكرانيا "طلبت المساعدة من النرويج فى توفير الوصول إلى موارد الطاقة، وتم تقديم مقترح من قبل النرويج باستخدام مليارى كرونة من المساعدات المالية لشراء الغاز الطبيعى من كييف فى الخريف والشتاء".

وأكد جار ستور، أنه "سيتم استخدام الغاز لتدفئة المستشفيات والمدارس فى المقام الأول، وسيتم سداد مدفوعات الغاز من خلال البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير".