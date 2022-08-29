روسيا تتهم الجيش الأوكرانى بخرق سقف مبنى تخزين الوقود النووى فى زابورويجيا

جدة - نرمين السيد - اتهم ممثل إدارة منطقة زابورويجيا، فلاديمير روجوف، الجيش الأوكرانى بقصف أحد المبانى الخاصة بمحطة الطاقة النووية فى زابورويجيا، والذى يحتوى على وقود نووى غير مستنفد.





وحسبما نشر روجوف، عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، اليوم الإثنين، أظهرت صورة سقف المبنى الخاص رقم 1 لمحطة الطاقة النووية فى زابورويجيا، وقد تحطم جزء منه نتيجة لقصف القوات الأوكرانية. يذكر أن محطة الطاقة النووية فى زابورويجيا يقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بجوار مدينة إنيرجودار، وهى أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، من حيث عدد المفاعلات والقدرة المركبة، وتقع تحت سيطرة الجيش الروسى منذ مارس الماضى.

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