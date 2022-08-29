الاتحاد الأوروبى يقرر إنفاق 300 مليار يورو من أجل التحول الأخضر

وحسبما نقلت "يورونيوز"، جاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية خلال كلمة لها فى أثناء مشاركتها فى المنتدى الاستراتيجى الدولى السابع عشر فى بليد، سلوفينيا، اليوم الإثنين.
وقالت فون دير لاين: "سيخصص الاتحاد الأوروبى 300 مليار يورو فى إطار مبادرة خاصة باسم (REPowerEU ـ استعادة قوة الاتحاد الأوروبى) لتحقيق التحول الأخضر، وإنهاء عصر الوقود الأحفورى الروسى فى أوروبا".
وأضافت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تستعد لإصلاح هيكلى طارئ لسوق الكهرباء الأوروبية على خلفية أزمة الطاقة الحادة، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستعيد توازن السوق.
وقالت فون دير لاين: "أظهرت أسعار الكهرباء المرتفعة فى الاتحاد الأوروبى جميع أوجه القصور فى سوق الكهرباء فى الاتحاد الأوروبى، لذلك تعمل المفوضية الأوروبية على خطة لإصلاح هيكلى عاجل لسوق الكهرباء فى الاتحاد الأوروبى، نحتاج إلى نموذج سوق جديد للكهرباء يعمل ويحقق التوازن للاقتصاد الأوروبى".
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