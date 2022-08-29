بوتين يعلن تأييده لإنشاء مراكز خاصة باندماج المهاجرين

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عن تأييده لفكرة إنشاء مراكز خاصة لاندماج المهاجرين الجدد، وذلك فى إطار العمل على مجموعة جديدة من التدابير لمنع العزلة الاجتماعية لهم داخل المجتمع الروسى.





ووفقًا لوكالة "نوفوستى" الروسية، جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس بوتين مع رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون القوميات، إيجور بارينوف، حيث أوصى بوتين باتخاذ مجموعة جديدة من التدابير لمنع العزلة الاجتماعية للمهاجرين، لمنع العزلة المكانية والاجتماعية للمهاجرين.

وأشار الرئيس بوتين إلى ضرورة تعزيز هذا العمل بإشراك منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية فى موطن المهاجرين المحتملين، مؤكدًا على تأييده لفكرة بارينوف لإنشاء مراكز خاصة باندماج المهاجرين فى مجتمعاتهم الجديدة.

ولفت الرئيس الروسى إلى أن الزملاء فى الجمهوريات الأم يوافقون على ذلك أيضا، و"مستعدون للمشاركة"، مضيفًا: "أتحدث مع عدد من الرؤساء، ممن يعربون عن استعدادهم للمساعدة، يتعين فقط أن نكون أكثر نشاطًا فى هذا الصدد. فلا أحد يعارض ذلك، بل على العكس. وقد كنت فى أوزبكستان وطاجيكستان وفى قيرغيزستان، وكلهم على استعداد للعمل معنا بكل سرور، وهم مهتمون بذلك".

وتابع بوتين: "إنهم يدركون جيدًا أن الناس، عندما يغادرون أوطانهم، ويأتون إلينا، يجب أن يتأقلموا، وأن يعرفوا ثقافتنا ولغتنا وبالطبع التشريعات الروسية".