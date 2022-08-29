الفلبين تعلن تراجع إصابات كورونا بنسبة 19%

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه فى الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الجارى، سجلت البلاد 19 ألفا و262 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أى ما يعادل فى المتوسط 2752 حالة فى اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى 807 أو 10.5% من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون فى المستشفيات فى حالات خطيرة وحرجة حتى يوم أمس.

يشار إلى أنه تم تطعيم حوالى 72.4 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، منهم 17.8 مليون حصلوا على جرعات معززة.