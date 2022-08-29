العالم اليوم - حريق في عبارة تقل مئات الأشخاص قبالة السويد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:16 مساءً - تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق، يوم الاثنين، قبالة السواحل السويدية حيث اندلع حريق على متن عبارة مخصصة للسيارات تقل 300 شخص، وفق ما أعلنت السلطات البحرية.

وقال المتحدث باسم الإدارة البحرية السويدية، يوهان فرانسين لوكالة فرانس برس "هناك حريق على منصة ركن السيارات".

وأضاف المصدر أن ثلاث مروحيات وسبع سفن أُرسلت إلى المكان وبدأت عملية إخلاء العبارة.

ولم تُسجل أي إصابات حتى الساعة ولم يُعرف سبب الحريق بعد، بحسب "فرانس برس".

وقالت متحدثة أخرى باسم الإدارة البحرية، ليزا ميورنينغ، لفرانس برس إن "الحريق تحت السيطرة".

وكانت سفينة "ستينا سكانديكا" قبالة جزيرة غوتسكا ساندن جنوب شرق السواحل السويدية.