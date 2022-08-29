العالم اليوم - مخاوف رفع معدلات الفائدة تهبط بالمؤشرات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:16 مساءً - انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسواق الأميركية في بداية المعاملات، اليوم الاثنين، متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا، مع شعور المستثمرين بالقلق من خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والمتمثلة في مواصلة رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم، حتى وإن كان على حساب التباطؤ الاقتصادي.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 95.40 نقطة، أي بنسبة 0.30 بالمئة، في بداية التداولات، ليصل إلى 32188.00 نقطة.

وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 23.08 نقطة، أي بنسبة 0.57 بالمئة، إلى 4034.58 نقطة، وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 120.66 نقطة، أي بنحو 0.99 بالمئة، إلى 12021.05 نقطة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات له بندوة للبنوك المركزية في "جاكسون هول" بولاية وايومنج، يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع معدلات الفائدة، وسيبقي عليها عند هذا المستوى "لبعض الوقت" لخفض التضخم الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة المستهدفة للمجلس، والبالغة 2 بالمئة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بصورة حادة اليوم الاثنين، بينما ارتفعت عائدات السندات، بعد أن زادت تصريحات صناع السياسات النقدية من مخاوف اتخاذ إجراءات عنيفة لكبح التضخم وسط تزايد مخاطر حدوث ركود.