نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل نزل راتب الضمان اليوم (موعد الإيداع في البنوك) 1444 هـ sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع هل نزل راتب الضمان اليوم، من أكثر الاسئلة شيوعا بين المواطنين والمواطنات من مستفيدي برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتسائلون عن موعد صرف رواتب الدفعة الجديدة في المضان المطور للشهر الجديد وهذا بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ظهور نتائج الاهلية لشهر صفر 1444 هـ منذ ساعات قليلة، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال متى نزول الرواتب للضمان (إيداع البنوك) في الحسابات الخاصة بكم شهر سبتمبر 2022، وهذا سواء كان الراتب بينزل في بنك الراجحي أو الأهلي أو الرياض وباقي البنوك في المملكة العربية السعودية، فتابعوا في ثقفني.

استعلام عن أهلية الضمان المطور

وفي حالة لم تكونوا تعلموا فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ أيام، وقد تم فتح باب تقديم الاعتراضات للسادة المستفيدين أيضا، وهذا في حالة اذا تغيرت الأهلية من مؤهل غلى غير مؤهل، أو راتب هذا الشهر الحالي في الضمان الإجتماعي ناقص أو أقل بشكل ملحوظ عن الصرفي الأشهر الماضية، واذا لم تكونوا تعرفون الاهلية أو قيمة المعاش الذي ستحصلون عليه فتابعوا هذه الخطوات:

اذهب إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر اللينك التالي sbis.hrsd.gov.sa .

. ثم اضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

اكتب رقم الهوية الوطنية ثم كلمة المرور بشكل صحيح، وبعدها تدخل رمز التحقق.

ثم اضغط على زر الأهلية والاستحقاق في القائمة بالأعلى.

يظهر لك الشهر الجديد، وكم قيمة المبلغ الذي سوف ينزل للمستفيدين من معاش ضمان المطور.

وفي حالة الرغبة في تقديم الاعتراض أو التواصل مع خدمة العملاء بسبب حدوث مشكلة فقد تابعنا معكم رقم الضمان المطور الجديد 2022، فتابعونا.

هل نزل راتب الضمان اليوم

ومن أهم الاسئلة المنتشرة بين المواطنين هو بخصوص كم تاريخ ايداع الضمان الاجتماعي المطور وكم المتبقي على صرفه بالمملكة، حيث لدينا أخبار جديدة وسارة بهذا الصدد.

حيث قام سفير الضمان الاجتماعي المطور على حسابه الرسمي على تويتر بنشر أن الوزارة قررت توحيد نزول الضمان المطور مع النظام القديم، وهذا ليكون الصرف في يوم 1 الموافق من كل شهر في التقويم الميلادي، وهذا ما أثار فرحة السعوديين.

ِوقت نزول الضمان المطور في البنوك

وسيتم في بداية يوم 1 القادم إرسال رسائل نصية على الجوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، تفيد بأنك مؤهل وسيتم إيداع الدفعة لك، وهذا بشكل تدريجي لدى المواطنين، ويمكن أن تصل لك الرسالة على نهاية اليوم.