نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام مسابقة الحلم Dream اكسب الآن جوائز مالية تصل لـ 500 ألف دولار في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الآن الكثير في محرك البحث جوجل عن مسابقة الحلم Dream والتي تعرض على القناة الفضائية إم بي سي، حيث يقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الآغا ويقدم من خلالها العديد من الجوائز الكبيرة ومنها المبالغ المادية الكبيرة والمنازل والسيارات التي تكون على أحدث الإصدارات، لذلك من منا لا يريد أن يأخذ هذه التجربة ويقدم في المسابقة فتابعوا معنا لكي تعرفوا كافة التفاصيل لأنه من الممكن أن تكونوا أنتم الفائزون في المرحلة القادمة.
شروط مسابقة الحلم Dream أم بي سي
هناك عدة شروط قام بتوضيحها المسؤولون عن هذه المسابقة والتي يجب أن تتوفر لدى الأشخاص الذين يرغبون في التقديم ولكن لا تقلقوا فهذه الشروط سهلة للغاية وهي:
- لا يقل سن الشخص المتقدم في مسابقة الحلم عن 18 سنة.
- أن تتوافر لديه بطاقة هوية سارية.
- أن يكون من أي دولة عربية وليست أجنبية.
- الشخص المتقدم لا يكون هناك أي صلة قرابة بين أي درجة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة وحتى الرابعة لأي شخص من طاقم العمل الموجود في المسابقة.
- إجابة عدد كبير من الأسئلة ولكن بعد التأكد من صحتها.
- متابعة برنامج المسابقة على القناة الفضائية أم بي سي لمتابعه باستمرار أسماء الفائزين.
قيمة الجائزة في مسابقة Dream 2022
الفعل إذا كنتم تريدون التقديم في مسابقة الحلم 2022 سوف تبحث أيضًا عن قيمة الجائزة المقدمة من خلال هذه المسابقة، والجواز هي:
- الجائزة المالية تبلغ قيمتها 150,000 دولار أمريكي.
- ومن الممكن أيضًا أن تصل إلى 250,000 أو 500,000 دولار أمريكي.
- ومن الممكن أن تكون سيارة أحدث الإصدارات أو منزل.
طريقة التقديم في مسابقة Dream أم بي سي
طريقة التقديم في المسابقة سهلة وبسيطة للغاية ويمكن لأي شخص التقديم وهذه الطريقة هي:
- إرسال كلمة حلم أو Dream للأرقام التي قامت بتوضيحها الجهات المسؤولة عن المسابقة الخاصة بكل بلد.
- بعد إرسال الرسالة سوف يتم إرسال لك بعض الأسئلة يجب عليك إجابتها بشكل صحيح.
- إذا كنت طريقه الحصول على الفوز والجائزة يجب عليك إجابة عدد كبير من الأسئلة، ولكن يجب أن تكون الإجابة صحيحة.
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