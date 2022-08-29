نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 للمعلمين هيئة تقويم التعليم tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444، تم الإعلان عن استقبال طلبات المتقدمين السعوديين الذين يبحثون عن قياس الرخصة المهنية Qiyas.وهي من أهم الرخص التي تمنح للمعلمين في المملكة، وهذا الاختبار يشترط اجتيازه من أجل الحصول على الرخصة، ذلك يسارع العديد من الأشخاص لـ تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 1444، ويكون هذا بطريقة إلكترونية فقط للأشخاص الذين اجتازوا كلا من الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، والجهة المسؤولة عن تسجيل في الرخصة المهنية هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي حددت طريقة تقديم الطلبات بطريقة إلكترونية والضوابط التي يجب التقيد بها، بحيث يقوم كل شخص بالدخول إلى رابط تسجيل الرخصة المهنية tpl.etec.gov.sa واتباع الخطوات الضرورية من أجل ذلك، وسنشرحها لكم بشكل مفصل في الأسطر القادمة، تابعوا معنا.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444

بعد الإعلان عن بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 تزايد البحث عنه من طرف الأشخاص الذين يريدون الحصول على الرخصة التي تؤهلهم للعمل، وتسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 كل من يسجلون فيه يجتازون الاختبار التربوي العام ويشارك فيه جميع المعلمين، أما الاختبار التخصصي فهو يتضمن 38 تخصص، ويتم هذا عبر رابط تسجيل الرخصة المهنية tpl.etec.gov.sa كما يلي:

يجب على كل مستخدم أن يقوم بالدخول مباشرة إلى موقع تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 1444 في الخطوة الموالية يسجل الدخول إلى حسابه الشخصي على النفاذ الوطني الموحد، وهذا بإدخال كل من اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب أبشر يضيف رمز التحقق المرئي، ثم ينقر على تسجيل الدخول ويدرج الرمز الذي وصله إلى هاتفه ويدخل إلى ملفه الشخصي يضغط على الاختبارات، ثم يختار سجّل الآن، ويدخل إلى ملفه على قياس الرخصة المهنية يقوم بالتعديل ويضيف كل البيانات المطلوبة وينقر على التالي، يحدد المدينة ومكان ووقت الاختبار ثم يوافق على موعد تسجيل الاختبار. أخيرا يختار طريقة سداد الرسوم، ويحتفظ بكل تفاصيل الاختبار كالوقت والمقر ورقم المقعد.

موعد تسجيل في الرخصة المهنية

تجدر الإشارة لمن يرغب في تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 2022 بأنه قد تم تحديد موعد التسجيل لكل من الرجال والنساء أيضا. وبالنسبة للرجال يبدأ التقديم يوم التاسع والعشرين من أغسطس الحالي ويستمر حتى الثامن من أكتوبر. هذا فيما يخص اختبار الرخصة المهنية العام، وللنساء يبدأ تسجيل الرخصه المهنيه يوم الخامس من شهر سبتمبر 2022 إلى غاية يوم الثامن من شهر أكتوبر المقبل 2022.

بالنسبة للاختبار التخصصي قياس qiyas فالتسجيل فيه ينطلق بداية من يوم الثامن والعشرين من جمادى الآخرة لسنة 1444. إلى غاية الثالث من شهر رجب من العام 1444، هذا فيما يتعلق بالعنصر الرجالي. أما النساء فستتاح لهم فرصة التقديم ابتداء من يوم الواحد والعشرين من شهر يناير 2022 من العام الجديد 2023. وذلك حتى يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر، وهذه هي المواعيد الرسمية التي وضعتها الهيئة.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يجب أن يكون الشخص الذي يريد تسجيل قياس الرخصة المهنية حاصلا على المؤهل المطلوب من طرف الجهات المعنية. إلى جانب ذلك عليه أن يستوفي كل سنوات الخبرة الكافية للحصول على الرخصة، ويثبت بأنه قد اجتاز كلا من الاختبار التربوي العام والتخصصي. والوقت لا يكون قد مضى سنة على الإعلان عن نتيجة اختبار الرخصة الأحدث الذي اجتازه المتقدم عند تقديمه لطلب الحصول عليها.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى خاتمة مقال تحدثنا فيه عن موضوع التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444. وهو محل اهتمام كبير لدى الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الرخص، ويتم تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022. كما شرحنا لكم مع ضرورة التحقق من صحة كل البيانات الشخصية المدرجة بطريقة إلكترونية. وذلك يكون حصريا عبر رابط تسجيل الرخصة المهنية tpl.etec.gov.sa.