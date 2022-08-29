الاحتلال يعتقل معلمين وصحفيين بالخليل.. والمدارس تغلق أبوابها بجنين

جدة - نرمين السيد - استهل الاحتلال الإسرائيلى العام الدراسى الفلسطينى، الذى بدأ اليوم الإثنين، باعتقالات طالت عددًا من المعلمين والصحفيين، فى منطقة "مسافر يطا" النائية جنوب محافظة الخليل، كما اضطرت مدارس بلدة "قباطية" الواقعة فى جنين شمالا، إلى غلق أبوابها خوفا على سلامة الطلبة بعد عملية اقتحام فى الفجر لاعتقال أسير مُحرر.





وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية فى منطقة "يطا" إن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الهيئة التدريسية والصحفيين على مدخل قرية "جنبة"، وحاولت منعهم من الوصول إلى مدرسة القرية لمدة ساعة، بحجة أنها تقع فى منطقة تدريب عسكرى، ثم أفرجت عنهم بعد ذلك. وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت - فى وقت سابق - من العام الحالى منطقة "مسافر يطا" النائية فى جنوب محافظة الخليل، منطقة تدريب عسكرى مغلقة. وأضاف المصدر أن طلبة المدرسة يتعرضون خلال موسم الدراسة إلى مضايقات من قبل الاحتلال ومستوطنيه، ما يضطر الأهالى إلى مرافقة أبنائهم، خوفا عليهم، وحرصا على سلامتهم.

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