ألمانيا تعلق على إمكانية حظر إصدار تأشيرات للروس

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورجر، "لا أعتبر فرض حظر على إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس قرارا معقولا، لكننا نفهم أنه توجد فى الاتحاد الأوروبى أوضاع مختلفة لدى مختلف الدول الأعضاء. ومن المهم أن نسمع بعضنا البعض. وأن نبحث عن قرارات مقبولة للجميع".

يشار إلى أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبى، ومن بينهم التشيك ولاتفيا، كانت قد علقت تأشيرات الدخول للروس، كما منعت بعض الدول الأخرى دخول بعض الفئات المرتبطة بالنظام الروسى، مثل الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة وحاملى جوازات سفر دبلوماسية ورؤساء شركات وسواهم، بسبب العملية الروسية فى أوكرانيا.