الصين تتهم 28 شخصا و15 مسؤولا بالفساد بعد هجوم على نساء

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، يأتى هذا الإجراء بعد شهرين من هجوم وحشى على عدة نساء فى مدينة تانجشان شمال البلاد، ما أثار غضبًا واسعًا ومخاوف تتعلق بالسلامة، فى حين تجاوز التحقيق الهجوم الفعلى ليشمل مزاعم أوسع عن النشاط الإجرامى وفساد الشرطة فى المنطقة.

وبحسب الوكالة، أوضحت لجنة فحص الانضباط بمقاطعة "خبى"، اليوم الإثنين، أنها تحقق مع 15 مسؤولا فى اتهامات بالفساد الذى تورطت فيه "منظمات شريرة"، منها تلك المرتبطة بالمهاجمين، حيث أن الـ15، ومنهم مدير مكتب الأمن العام فى تانجشان وأفراد من عدة مراكز للشرطة، يشتبه فى قيامهم بإساءة استخدام السلطة والرشوة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالوظيفة، وتم اعتقال ثمانية منهم خلال التحقيق.

كما أعلن الادعاء العام فى الصين، أنه تم مؤخرًا توجيه الاتهام لـ28 شخصًا، من بينهم الرجال الذين ضربوا النساء فى المقطع المصور، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزى.

ووفقًا للسلطات الصينية، كان مجموعة من الرجال هاجموا 4 نساء فى مطعم شواء، بعد تلقى أحد الرجال توبيخا منهن على اقترابه، حيث أنه فى مقطع مصور انتشر فى مواقع التواصل، ألقى الرجال كرسيا على النساء، ثم قاموا بعد ذلك بسحب إحداهن قبل أن يضربوها ويركلوها، بينما حاولت الأخريات مساعدتها.