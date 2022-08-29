العالم اليوم - ناسا تلغي إطلاق صاروخها باتجاه القمر.. ما السبب؟

انتم الان تتابعون خبر ناسا تلغي إطلاق صاروخها باتجاه القمر.. ما السبب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 04:19 مساءً - أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، عبر بثها المباشر بالفيديو، إلغاء الإطلاق المقرر، الاثنين، لصاروخها الجديد نحو القمر.

وقالت الوكالة إنه بسبب مشكلة فنية في أحد محركات الصاروخ، أُرجأ لبضعة أيام على الأقل بدء هذه المهمة التي تشكل انطلاق برنامج "أرتيميس" الفضائي الأميركي للعودة إلى القمر.

وتاريخ الإطلاق المحتمل المقبل سيكون الجمعة في 2 سبتمبر، ثم في 5 من الشهر عينه، لكن يتعين في بادئ الأمر تقويم المشكلة من جانب فرق ناسا قبل تحديد الموعد الجديد.

تسرب الوقود

أشارت تقارير إعلامية إلى أن تسربات الوقود وصدع محتمل تم اكتشافه خلال الاستعدادات النهائية للإقلاع أدى إلى تأخير إطلاق الصاروخ الجديد نحو القمر.

فمع اقتراب دقائق الإطلاق الثمينة، توقفت ناسا مرارا وبدأت في تزويد صاروخ نظام الإطلاق الفضائي بالوقود بما يقرب من مليون غالون من الهيدروجين والأكسجين شديد البرودة بسبب التسرب.

وتأخرت عملية تزود الصاروخ بالوقود لما يقرب من ساعة بسبب العواصف الرعدية قبالة مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وظهر التسرب في نفس المكان الذي شهد تسربا أثناء التجربة التي تمت في الربيع.

وقال المسؤولون إنه بعد ذلك ظهر تسرب ثان على ما يبدو في أحد الصمامات.

في وقت لاحق من صباح اليوم الاثنين، تم رصد صدع أو عيب آخر في المرحلة الأساسية، وهي عبارة عن خزان الوقود البرتقالي الكبير الذي يحتوي على 4 محركات رئيسية، مع ظهور الجليد أو الانجماد حول المنطقة المشتبه فيها، بحسب مسؤولي ناسا.

ماهي مواصفات الصاروخ؟

يبلغ ارتفاع صاروخ نظام الإطلاق الفضائي أكثر من 98 مترا، ويمتلك قوة أكبر من صاروخ Saturn V المستخدم لإطلاق "أبولو".

يمكن لمحركاته الأربعة وضع 27 طنا متريا في مدار خلف القمر دفعة واحدة.

عندما ينطلق في الفضاء، سوف يسافر بسرعة 32 ضعف سرعة الصوت.

أكبر مشروع صواريخ تطلقه "ناسا" منذ مشروع "ساتورن 5" أو "زحل " الذي قاد إلى هبوط أول إنسان على سطح القمر عام 1969.

ما هي المهمة؟

ناسا أعلنت أن المهمة عبارة عن رحلة تجريبية.

مهمة الصاروخ وضع كبسولة الطاقم التي تحتوي على 3 دمى، في مدار حول القمر.

يعد الإطلاق حدثا مهما كبيرا في سعي واشنطن لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ انتهاء برنامج أبولو قبل أكثر من 50 عاما.

المهمة الثانية ضمن مشروع "آرتيميس" ستطلق في عام 2023،.

الرحلة الثالثة ستكون في العام 2025، وستشهد هبوط رواد فضاء أميركيين على سطح القمر.

ومن ثم إلى المريخ..

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الأميركية، أكبر وأقوى صاروخ تم تصنيعه، لتحقيق رحلة طال انتظارها إلى القمر، من مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، ومن ذات المنصة التي استخدمتها آخر مهمة لأبولو قبل 35 عاما.

وتعليقا على الحدث، قال بيل نيلسون رئيس "ناسا": "سنطلق المركبة الفضائية الوحيدة في العالم المصممة لنقل البشر إلى الفضاء السحيق فوق أقوى صاروخ".

وتعد الرحلة، الاختبار الأولي لبرنامج "أرتميس"، والذي يمثّل محاولة من "ناسا" لإعادة البشر إلى القمر، والسفر إلى المريخ.