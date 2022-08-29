نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود مع لبنان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 29 أغسطس 2022 04:06 مساءً - دوت الخليج :- أفادت القناة "12" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك بسبب المخاوف من أي "استفزاز" من قبل "حزب الله" واحتما شن أي هجوم.

وقالت القناة: "هناك مخاوف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من استفزاز من قبل "حزب الله" واحتمال تنفيذ هجوم في أي لحظة، قبل توقيع الاتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان".

واضافت أن " تفاصيل الاتفاقية الناشئة تظهر أن إسرائيل ستتخلى عن منطقة معينة في البحر، فيما سيتنازل لبنان عن منطقة قريبة من الساحل. لكن لحين التوقيع على الاتفاق والمتوقع الأسبوع المقبل، تبقى المنطقة في حالة تأهب قصوى".

المصدر: "القناة 12" العبرية