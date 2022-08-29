الكرملين: روسيا منفتحة على التعاون مع وفد وكالة الطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، اهتمام موسكو بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابورويجيا النووية، مؤكدًا انفتاح روسيا على التعاون مع الوفد الأممى.





وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قال بيسكوف للصحفيين إن "مناقشة مزيد من الإجراءات المقبلة للوفد ستتم فى المكان وسيعتمد كل شىء على التفاصيل"، لافتًا إلى أنه لا وجود لأحاديث بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة.

كما أكد متحدث الكرملين أن روسيا تنظر سلبيًا إلى تصريحات أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، بشأن ضرورة زيادة وجود الحلف فى القطب الشمالى.

وقال بيسكوف إن روسيا تعتبر القطب الشمالى "منطقة للنشاطات الاقتصادية الروسية المختلفة وضرورة لضمان أمننا وكذلك مجال مصالحنا الحيوية"، لافتًا إلى أن التعاون مع الدول الأخرى، ولا سيما الصين، يهدف حصريا إلى زيادة تطوير هذه المنطقة القطبية الشمالية ولا يشكل ولا يمكن أن يشكل تهديدا لأى دولة أخرى أو تجمع.