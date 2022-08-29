شولتس يدعو لبناء نظام دفاع جوى مشترك فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس، خلال خطاب ألقاه فى جامعة كارلوفا بالعاصمة التشيكية براغ، اليوم، إن إنشاء نظام مشترك "سيكون مكسبًا أمنيًا لأوروبا بأكملها"، مضيفًا أن مثل هذا النظام سيكون أرخص وأكثر كفاءة من الحلول الوطنية.
وأضاف شولتس، أنه فى السنوات المقبلة، تعتزم ألمانيا زيادة الاستثمار بشكل كبير فى تعزيز نظام الدفاع الجوى الخاص بها، وتنظيمه بطريقة يمكن لجيرانها الأوروبيين المشاركة فيه أيضًا، وخص بالذكر هولندا وبولندا ودول البلطيق وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والدول الاسكندنافية.
وأشار شولتس إلى أنه يجب على أوروبا أن "تعوض ما فاتها" فى قضايا الحماية من التهديدات من الجو والفضاء، قائلاً إنه يريد أن تتولى بلاده "مسؤولية خاصة" فى مساعدة أوكرانيا فى تعزيز أنظمة المدفعية والدفاع الجوى، متعهدًا بأن تواصل برلين دعمها "مهما اقتضى الأمر".
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