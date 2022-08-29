بوتين: الغرب يحاول دائما تشويه سمعة السياسات الوطنية الروسية

جدة - نرمين السيد - و حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس بوتين مع رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون القوميات، إيجور بارينوف، اليوم الإثنين، لبحث قضايا تعزيز وحدة الشعوب الروسية، وتكيف الأجانب على الأراضى الروسية.
وبحسب الوكالة، حث بوتين على ضرورة العمل على حزمة جديدة من التدابير فى الجمهوريات التى يأتى منها المهاجرون، لمنع العزلة الاجتماعية لهم.
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