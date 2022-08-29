الكرملين يعلق على تصريحات الناتو حول القطب الشمالى

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن بلاده تنظر بشكل سلبى إلى تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، بشأن حاجة الحلف إلى زيادة وجوده فى منطقة القطب الشمالى.





وقال بيسكوف إن "القطب الشمالى منطقة للنشاط الاقتصادى الروسى، ونشاطنا هناك مهم لضمان أمن بلادنا ومصالحنا الحيوية، ونحن ننظر بشكل سلبى لتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسى بشأن القطب الشمالي". وأضاف أن "تعاون بلاده فى هذه المنطقة، لاسيما مع الصين، يهدف فقط إلى زيادة تطوير هذه المنطقة القطبية الشمالية ولا يشكل ولا يمكن أن يشكل تهديداً لأى دولة أو تحالف". وكان الأمين العام لحلف "الناتو" قد أعلن، فى وقت سابق، أنه يتعين على الحلف تعزيز دوره فى منطقة القطب الشمالي، نظرا لتكثيف الإجراءات الروسية والصينية هناك.

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